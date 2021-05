Real Madryt według doniesień hiszpańskich dziennikarzy wygra wyścig po Erlinga Haalanda, broniącego aktualnie barw. Informacje w tej sprawie pojawiły się na łamach dziennika AS.

Haaland w planach na 2022 rok

Real Madryt w trakcie najbliższego okienka transferowego planuje wszystkie swoje siły rzucić na to, aby ściągnąć Kyliana Mbappe. Mistrz świata z 2018 roku to zdecydowanie cel numer jeden dla władz Los Blancos. Tymczasem w przyszłym roku do stołecznej drużyny miałby dołączyć Erling Haaland.

Norweski napastnik podobno już podjął decyzję, że chce trafić w przyszłości do Realu, czytamy w materiale Marco Ruiza. Transakcja z udziałem Haalanda miałaby jednak dojść do skutku latem przyszłego roku. Do tego czasu zawodnik wciąż będzie bronił barw Borussii Dortmund.

Niemieckiemu klubowi takie rozwiązanie pasuje. Kłopotem może być jednak ewentualny brak kwalifikacji do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli ostatecznie Borussia nie zapewni sobie możliwości gry w kolejnej edycji elitarnych rozgrywek, to wówczas sytuacja może się skomplikować.

Mbappe zmieni transferowy porządek Królewskich?

Tajemnicą Poliszynela jest to, że reprezentant Norwegi uzależnia swoją przyszłość w klubie z Signa Iduna Park od tego, czy jego aktualna drużyna wywalczy awans do Ligi Mistrzów. Jeśli taki stan rzeczy miałby miejsce, to nie jest wykluczone, że wówczas sternicy Królewskich podjęliby decyzję o błyskawicznym pozyskaniu Haalanda. Z kolei transakcja z udziałem Kyliana Mbappe mogłaby zostać odroczona w czasie o rok.

Napastnik BVB w tym sezonie wystąpił w 38 spotkaniach, strzelając w nich 37 goli. Dla porównania Mbappe w 43 meczach zdobył też 37 bramek.