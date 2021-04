Manchester United już od dłuższego czasu wyraża zainteresowanie napastnikiem Bayernu Monachium Robertem Lewandowskim. Zainteresowanie Czerwonych Diabłów reprezentacji Polski sięga jeszcze ery, gdy opiekunem ekipy z Old Trafford był sir Alex Ferguson. Daily Express sugeruje, że latem tego roku klub z Premier League znów planuje się spróbować pozyskać Lewego.

Zainteresowanie sięgające czasów sir Alexa Fergusona

Manchester United może latem spróbować pozyskać nowego napastnika, a wpływ na to może mieć fakt, że niepewna jest przyszłość Edinsona Cavaniego w klubie. Biorąc pod uwagę to, że Lewandowski ma kontrakt z Bawarczyka do końca czerwca 2023 roku, to niewykluczone, że w trakcie najbliższego okienka transferowego Bayern stanie przed szansą zarobienia po raz ostatni dużych pieniędzy na transferze z udziałem najlepszego zawodnika świata za 2020 rok według FIFA.

Tajemnicą Poliszynela jest, że Bayern Monachium ustalił na 69 milionów funtów (80 milionów euro) cenę wywoławczą za Lewandowskiego. Man Utd jest z pewnością jednym z tych klubów, który mógłby sobie pozwolić na tego typu wydatek nawet w trudnych czasach zarazy.

Polak maszynką do zdobywania bramek

Za ewentualnym transferem Lewego do ekipy z Premier League przemawiać może chęć spróbowania czegoś nowego w swojej karierze. W Niemczech polski napastnik wygrał już wszystko, co było do wygrania. W minionym roku wywalczył nawet Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium. Tym samym w ekipie z Bawarii zawodnik się spełnił. Oczywiście ma jeszcze kilka indywidualnych rekordów do pobicia jak na przykład ten należący do Gerda Muellera. Perspektywa gry w najlepszej lidze świata może być zatem kusząca.

Lewandowski w tym sezonie wystąpił łącznie w 37 spotkaniach, w których zdobył 43 bramki. Na koncie 33-latka jest też osiem asyst.

