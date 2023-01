PressFocus Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Wszystko wskazuje na to, że Aleksander Buksa już niebawem zmieni klub. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl 20-latek jest bliski transferu do Standardu Liege.

Buksa odejdzie na wypożyczenie do Standardu Liege

Taką informację przekazał Tomasz Włodarczyk

Przygoda 20-latka z Leuven nie przebiegła pomyślnie

Genoa szuka najlepszego rozwiązania dla Buksy

Aleksander Buksa w lipcu 2021 roku trafił włoskiej Genoi z Wisły Kraków. W Serie A wystąpił w zaledwie czterech meczach, a co więcej na boisku spędził jedynie niespełna 60 minut. Napastnik zaliczył też kilka występów w drużynie młodzieżowej zdobywając nawet trzy bramki, ale nad jego grą zachwytów nie było.

To spowodowało, że Genoa zdecydowała się wypożyczyć Buksę do belgijskiego Leuven. Napastnik nie zdołał jednak przebić się do pierwszego składu i przy jego liczbie występów widnieje okrągłe zero. Były gracz Wisły podobnie, jak w Genoi, tak i w Belgii grał w drużynie młodzieżowej.

Tomasz Włodarczyk informuje, że Genoa uznała takie wypożyczenie za bezsensowne, dlatego zdecydowała się skrócić wcześniej zawartą na cały sezon umowę. Włosi postanowili jednak, że Buksa ponownie trafi na wypożyczenie do innego klubu, którym według dziennikarza Meczyki.pl ma być Standard Liege.

Bingo! Aleksander Buksa najprawdopodobniej trafi za chwilę do Standardu Liege. Trwają ostatnie ustalenia. @Meczykipl https://t.co/mXW5TKL9Oq — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 27, 2023

Jego zdaniem wypożyczenie Aleksandra Buksy do Stardardu Liege powinno zostać oficjalnie ogłoszone już niebawem. Obecnie oba kluby ustalają ostatnie szczegóły tej transakcji.

Standard Liege to obecnie szósty zespół belgijskiej ekstraklasy. Do prowadzącego KRC Genk traci jednak aż 21 punktów.

