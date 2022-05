fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z PSG tylko do końca czerwca 2022 roku. Bardzo prawdopodobny jest scenariusz, że reprezentant Francji zasili niebawem szeregi Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. RMC Sport podaje, że piłkarz ma swoją decyzję ogłosić światu w sobotę 21 maja lub w niedzielę 22 maja.

W trakcie najbliższego weekendu może skończyć się telenowela związana z przyszłością Kyliana Mbappe

Francuski piłkarz ma ogłosić oficjalnie swoją decyzję po starciu z Metz

23-latek ma umowę ważną z PSG do końca sezonu

Mbappe blisko ujawnienia planów na przyszłość

Kylian Mbappe i saga transferowa z jego udziałem trwa już dobrych kilka miesięcy. Wygląda jednak na to, że powoli dobiega końca i wkrótce wszystko będzie jasne. Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że w kolejnej kampanii mistrz świata z 2018 roku będzie występował w lidze hiszpańskiej.

Decyzja w sprawie przyszłości zawodnika ma ujrzeć światło dzienne w trakcie najbliższego weekendu. Pierwszy taką nowiną przekazał serwis FootMercato. Tymczasem RMC Sport potwierdziło tego typu doniesienia.

PSG w sobotę wieczorem kończy sezon ligowy meczem z Metz w ramach 38. kolejki. Bardzo możliwe, że to będzie ostatnie spotkanie Mbappe w drużynie z Parc des Princes.

Reprezentant Francji ma aktualnie dwie opcje według informacji przekazywanych przez dobrze poinformowane media. Mbappe może zostać w PSG, co wiąże się z przedłużeniem kontraktu z zawodnikiem. Drugi wariant to transfer Francuza do Realu Madryt.

Fakt związany z ogłoszeniem decyzji przez Francuza ma sprawić, że Real Madryt będzie mógł w spokoju przygotowywać się na ostatniej prostej do finałowego starcia z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Jednocześnie zespół nie ma być rozpraszany doniesieniami medialnymi dotyczącymi transferu Mbappe.

54-krotny reprezentant Francji w tej kampanii wystąpił łącznie w 45 meczach, notując w nich 36 trafień i 26 asyst. Rynkowa wartość Mbappe wynosi 160 milionów euro.

