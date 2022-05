fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Kylian Mbappe każdego dnia jest łączony przez media z transferem do Realu Madryt. Ostatnio na temat zawodnika głos zabrał trener Królewskich, dając do zrozumienia, że koncentruje się jednak tylko na optymalnym przygotowaniu swojego zespołu do finału Ligi Mistrzów.

Kylian Mbappe ma kontrakt z PSG ważny tylko do końca czerwca tego roku

Coraz bardziej prawdopodobna wydaje się transfer zawodnika do Realu Madryt

Opinią na temat spekulacji dotyczących Francuza podzielił się szkoleniowiec Los Blancos

Mbappe przywróci w Realu erę Los Galacticos?

Real Madryt zmierzy się w finale Champions League z Liverpoolem. Spotkanie odbędzie się 28 maja na Stade de France w Saint-Denis. Carlo Ancelotti zapytany wprost o transfer Kyliana Mbappe przez przedstawicieli mediów na konferencji prasowej przekonywał natomiast, że nie musi dyskutować o przyszłości reprezentanta Francji.

– Jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda ten biznes. Atmosfera jest bardzo dobra. To, co dzieje się poza zespołem, co mówią inni, nie ma na nas wpływu – powiedział szkoleniowiec Realu cytowany przez ESPN.

– Nie myślę o transferze Mbappe. Spędzam czas w ośrodku treningowym Realu Madryt, w samochodzie i w domu. Czasami odwiedzam dobre restauracje w Madrycie. Nikt nie zadaje mi takich pytań. Myślę tylko o finale Ligi Mistrzów – dodał Ancelotti.

Według wielu medialnych doniesień mistrz świata z 2018 roku ma trafić do hiszpańskiej ekipy po zakończeniu sezonu 2021/2022. Mbappe ma dołączyć do Realu na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik podobno w niedzielę ma ogłosić światu swoją decyzję.

