Mbappe ujawnił, kiedy oficjalnie zostanie ogłoszony transfer do Realu

Kylian Mbappe zdradził, że w poniedziałek wieczorem zostanie oficjalnie ogłoszony jego transfer do Realu Madryt, donosi RMC Sport. Francuz zdradził termin podczas krótkiej rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Znamy datę ogłoszenia transferu Mbappe do Realu

Fani na całym świecie z niecierpliwością wyczekują oficjalnego ogłoszenia transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Media w piątek poinformowały, że ma to nastąpić w poniedziałek lub wtorek. Wcześniej mówiło się o terminie między finałem Ligi Mistrzów o rozpoczęciem się Euro 2024.

Wygląda na to, że oficjalny komunikat nadejdzie w poniedziałek wieczorem, o czym poinformował sam Kylian Mbappe. Francuz zdradził to podczas krótkiej rozmowy z Emmanuelem Macronem. – Kylian, jak się masz? Zostanie to ogłoszone dzisiaj? – zapytał prezydent Francji. – Wieczorem, wieczorem – odparł gwiazdor Les Blues podczas luźnej rozmowy.

Kylian, jak się masz?



W porządku.



Zostanie to ogłoszone dzisiaj?



Wieczorem, wieczorem.pic.twitter.com/pNYHJ9l5nk https://t.co/GdN7DamZ4O — Los Galácticos (@_LGalacticos) June 3, 2024

Kylian Mbappe w Realu Madryt ma zarabiać 15 milionów euro za sezon, o czym informuje “AS”. Nieoficjalnie mówi się, że Francuz otrzyma również aż 150 milionów euro za podpis. Kwota ma zostać rozłożona na kilka lat trwania kontraktu.

Natomiast oficjalna prezentacja Mbappe na Santiago Bernabeu ma zostać zorganizowana już po zakończeniu się mistrzostw Europy. Klub planuje powitać nowego gwiazdora z wielką pompą i oczekuje się, że stadion zostanie wypełniony w komplecie podczas prezentacji. Wcześniej, transfer Cristiano Ronaldo zgromadził 85 tysięcy widzów.

Wszystko zatem wskazuje, że Kylian Mbappe na PGE Narodowym w Warszawie powalczy o swój pierwszy Superpuchar Europy w karierze, gdy Real Madryt 14 sierpnia zmierzy się z Atalantą Bergamo.

Zobacz również: Euro 2024: Michał Probierz znów myli tropy? | Raport ze zgrupowania