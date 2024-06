fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe zarobi najwięcej w Realu

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe i Realu Madryt wreszcie po latach zakończyła się powodzeniem. Florentino Perez od bardzo dawna zabiegał o gwiazdora, który konsekwentnie kontynuował swoją karierę w barwach Paris Saint-Germain. W tym roku nadarzyła się znakomita okazja, aby wreszcie sfinalizować hitową przeprowadzkę, bowiem Królewscy sprowadzają go w ramach transferu bezgotówkowego. Mbappe nie zdecydował się, mimo intensywnych naporów ze strony paryżan, na przedłużenie wygasającej umowy. W przyszłym sezonie będzie występował na Santiago Bernabeu.

Jeszcze dziś Real Madryt ma oficjalnie potwierdził transfer Mbappe. Prezentacja przed kibicami ma natomiast odbyć się dopiero po mistrzostwach Europy. Portal “AS” zdradza więcej szczegółów dotyczących kontraktu gwiazdora. Już od jakiegoś czasu było wiadome, że będzie zarabiał największe pieniądze w Realu. Jego podstawowa pensja wyniesie 15 milionów euro, co stanowi wyższe wynagrodzenie od Jude Bellinghama czy Viniciusa Juniora.

Na konto kapitana reprezentacji Francji będzie jednak wpływać znacznie więcej. Ujawniono, jak duże pieniądze Mbappe otrzyma za złożenie podpisu pod pięcioletnim kontraktem. To kwota w wysokości aż 150 milionów euro! Ma ona być rozłożona na długość całej umowy, więc rocznie 25-latek będzie pobierał 45 milionów euro. Przewidziano dla niego także inne bonusy, uzależnione od wyników sportowych. Co więcej, zachowa aż 80% praw do swojego wizerunku, co pozwoli mu na duże wpływy od reklamodawców.