Kylian Mbappe lada moment podpisze kontrakt z Realem Madryt, lecz nie wykluczył, że w przyszłości może trafić do Serie A. Francuz podkreślił, że jeśli trafi do Włoch, wybierze grę dla Milanu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe jest wielkim fanem AC Milanu, jeśli trafi do Włoch to tylko do Mediolanu

Kylian Mbappe kilka dni temu po raz ostatni rozegrał mecz w barwach Paris Saint-Germain. Saga transferowa z udziałem Francuza dobiega końca, a jedyną niewiadomą pozostaje fakt, do którego klubu trafi jedna z największych gwiazd futbolu. Choć nieoficjalnie wszystko wskazuje na to, że 25-latek zakotwiczy w Realu Madryt, to na ostateczne potwierdzenie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

We wtorek wieczorem we Włoszech na Sardynii odbywała się gala Globe Soccer Awards – European Edition. Podczas trwania uroczystości Kylian Mbappe udzielił krótkiego wywiadu stacji Sky. Reprezentant Francji zapytany o to, czy myślał kiedyś o grze w Serie A, zaskoczył wszystkich swoją odpowiedzią. Gwiazda nie tylko nie wyklucza transferu do Włoch, ale również ma konkretny klub, do którego chciałby trafić.

– Włoski futbol? Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Zawsze powtarzałem, że jeśli pewnego dnia trafię do Włoch, to pojadę do Milanu – powiedział Kylian Mbappe cytowany przez Fabrizio Romano.

– Jako dziecko byłem wielkim fanem AC Milanu. Zawsze oglądam Serie A i każdy mecz Milanu. Cała moja rodzina to fani tego klubu – dodał francuski napastnik.

Mbappe podczas swojej kariery reprezentował jak dotąd tylko dwa kluby. Do świata wielkiej piłki trafił, grając w barwach AS Monaco skąd za 180 mln euro przeniósł się do Paris Saint-Germain. W paryskim klubie rozegrał 308 spotkań i strzelił 256 goli.