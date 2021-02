Mbappe i Haaland w Realu Madryt? Gigantyczny koszt

Kylian Mbappe i Erling Haaland to obecnie najgorętsze nazwiska na transferowym rynku. 22-letni Francuz z Paris Saint-Germain i 20-letni Norweg z Borussii Dortmund są nieustannie łączeni z opuszczeniem swoich obecnych klubów. Obaj piłkarze znajdują się między innymi na celowniku Realu Madryt. Hiszpański dziennik przedstawił wyliczenia obrazujące ile Królewskich kosztowałoby sprowadzenie obu zawodników.

Kylian Mbappe jest związany z Paris Saint-Germain umową tylko do czerwca 2022 roku. Paryżanie nie ukrywają, że chcieliby zatrzymać reprezentanta Francji w zespole, podobnie zresztą jak inną gwiazdę swojej drużyny – Neymara. 22-latka do pozostania na Parc des Princes chcą skusić oferując mu gigantyczne zarobki w wysokości 36 milionów euro netto za sezon, co dla francuskiego klubu oznacza koszt 72 milionów euro brutto rocznie. Sam piłkarz na razie nie podjął jednak decyzji w sprawie swojej przyszłości. Mbappe poważnie zastanawia się, czy nie nadchodzi odpowiedni moment, aby zrobić kolejny krok w swojej karierze.

Erling Haaland od roku jest zawodnikiem Borussii Dortmund, ale biorąc pod uwagę prezentowaną przez niego formę, jego pobyt w klubie z Signal Iduna Park prawdopodobnie nie będzie długi. Obok Realu Madryt, pozyskaniem zawodnika zainteresowani są przedstawiciele Premier League – Manchester City i Manchester United. Według medialnych doniesień oba te kluby są gotowe zaoferować młodemu napastnikowi 90 milionów euro brutto za pięć lat lub 18 milionów euro za sezon, co przekłada się na 9 milionów euro netto rocznie.

Real Madryt marzy o Mbappe i Haalandzie

Przedstawiciele Realu bardzo chcieliby mieć obu zawodników w swoim zespole, ale zdają sobie również sprawę z kosztów z tym związanych. Na same pensje Mbappe i Haalanda klub musiałby przeznaczać 92 miliony euro rocznie. Dla porównania Real Madryt na pensje wszystkich 800 pracowników wydaje 448 milionów euro rocznie.

AS zaznacza, że sprowadzenie obu piłkarzy będzie dla Realu Madryt ogromnym wyzwaniem. Sytuacji nie ułatwia pandemia koronawirusa, która ma istotny wpływ na sytuację finansową klubu. Nie bez wpływu są również koszty związane z przebudową stadionu. W Madrycie szukają więc różnych rozwiązań mogących zwiększyć możliwości klubu, a jednym z nich jest sprzedaż Garetha Bale’a i ewentualnie Edena Hazarda. Obaj aktualnie zarabiają po 30 milionów euro brutto rocznie.

92 miliony euro rocznie za dwie pensje Mbappe i Haalanda to oczywiście niejedyny koszt, jaki Real Madryt musiałby ponieść chcąc sprowadzić ich do zespołu. Klub musiałby dojść również do porozumienia z Paris Saint-Germain i Borussią Dortmund w sprawie wysokości odstępnego, ale nie jest tajemnicą, że kwota ta prawdopodobnie nie byłaby niższa niż 150 milionów euro za każdego z nich.

AS wyliczył, że sprowadzenie latem obu zawodników i podpisanie z nimi sześcioletnich umów wymagało zainwestowania łącznie 852 milionów euro. 300 milionów euro z tej kwoty to opłaty za transfery, 432 miliony euro to wynagrodzenie Mbappe (72 miliony euro rocznie przez sześć lat) i 120 milionów euro to pensja Haalanda (20 milionów euro rocznie przez sześć lat).