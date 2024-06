Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

AC Milan zainteresowany Matsem Hummelsem

Kontrakt Matsa Hummelsa z Borussią Dortmund obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku, dlatego przyszłość środkowego obrońcy stoi pod dużym znakiem zapytania. Wiele wskazuje na to, że mierzący 191 centymetrów wzrostu stoper w najbliższym letnim okienku zmieni klub na zasadzie wolnego transferu. Warto podkreślić, że 35-latek nie ma zamiaru zawieszać butów na kołku i podobno rozważa tylko dwie opcje – przedłużenie umowy z BVB lub przejście do innego europejskiego zespołu.

Jeśli 78-krotny reprezentant Niemiec ostatecznie nie będzie kontynuował swojej kariery na Signal Iduna Park, to może wylądować w lidze włoskiej. Jak poinformował Patrick Berger, Mats Hummels wzbudza bowiem zainteresowanie Milanu. Rossoneri słyną ze stawiania na doświadczonych zawodników, a w ten profil bez wątpienia wpisuje się 35-letni defensor. Środkowy obrońca przechodząc do ekipy z miasta mody, po raz pierwszy opuściłby ojczyznę.

Mats Hummels jest wychowankiem Bayernu Monachium, ale zdecydowanie więcej meczów rozegrał w koszulce Borussii Dortmund, z którą w tym sezonie dotarł do finału Ligi Mistrzów. Ceniony stoper w barwach BVB na boisku pojawił się aż 508 razy, strzelił 38 goli i zaliczył 23 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia weterana na 5 milionów euro.