fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Mateusz Klich nie znajduje się w wizji trenera Leeds United, a brak regularnej gry może oznaczać problemy z wyjazdem na mundial w Katarze. Łukasz Wiśniowski zdradził, gdzie tego lata może trafić 32-letni pomocnik.

Po zatrudnieniu Jessego Marscha Mateusz Klich stracił miejsce w składzie Leeds United

Sytuacja nie zmieni się również w nadchodzącym sezonie, zatem Polak może odejść

Łukasz Wiśniowski zdradził, że najprawdopodobniej zostanie on wypożyczony, a w grę wchodzi kierunek holenderski

Klich wróci do Eredivisie?

Przed zbliżającymi się wielkimi krokami Mistrzostwami Świata w Katarze najważniejsza jest regularna gra. Menedżer Jesse Marsch dał Mateuszowi Klichowi jasno do zrozumienia, że w Leeds United takowej nie zazna, zatem Polak szuka innego rozwiązania.

32-latek bardzo chce pojechać na mundial, ale wiąże się to ze zmianą klubu. Łukasz Wiśniowski w programie “International Level” zdradził, że najprawdopodobniej będzie to wypożyczenie. Jedną z możliwych opcji jest Eredivisie, gdzie Klich miał już okazję występować w przeszłości.

Marsch ewidentnie dał do zrozumienia, że Klich nie będzie miał miejsca w pierwszym składzie i będzie tylko uzupełnieniem kadry. I on bierze to do siebie. Jest intensywne poszukiwanie opcji. Prawdopodobnie wypożyczenie, sporo mówi się o opcji holenderskiej – Eredivisie. Klich jest bardzo świadomy swojej pozycji na rynku – wyjaśnia Wiśniowski.

40-krotny reprezentant Polski zagrał w poprzednim sezonie 33 spotkania w Premier League. Jego notowania wyraźnie spadły po odejściu Marcelo Bielsy, ponieważ w końcówce rozgrywek wchodzi na boisko głównie z ławki rezerwowych. Po letnich transferach Leeds United Klich nie miałby większych szans na regularne występy.

Zobacz również: Cristiano Ronaldo najczęściej obrażanym graczem w Anglii