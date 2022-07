Pressfocus Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Manchester United zmienił priorytet na transferowe lato 2022. Czerwone Diabły dalej będą chciały ściągnąć Antonego, ale ważniejsze dla nich będzie pozyskanie klasowego środkowego obrońcy.

Działaczom Manchester United marzy się transfer Lisandro Martineza

Ajax Amsterdam za swojego defensora oczekuje 45 mln funtów

O utalentowanego Argentyńczyka stara się jednak również i Arsenal FC

Zmiana priorytetów MU

Antony był jednym z objawień sezonu 2021/2022. W 33 meczach Ajaksu Amsterdam we wszystkich rozgrywkach, zdobył 12 bramek i zanotował 10 asyst. Od razu więc zwrócił swoją osobą zainteresowanie czołowych klubów Europy. Największe zainteresowanie Brazylijczykiem zaczął wykazywać Manchester United, ale mistrzowie Holandii ustanowili zaporową cenę za swojego asa – 70 mln euro. To zdecydowanie osłabiło entuzjazm działaczy Czerwonych Diabłów w sprawie transferu. Sam Antony także uważa, że obecnie jest wart zdecydowanie mniej (portal transfermarkt.de wycenia go bowiem na 35 mln euro). 6-krotny reprezentant Brazylii obawia się więc, że nieprzejednane stanowisko jego aktualnego klubu może mu zamknąć drzwi na Old Trafford.

Tym bardziej, że obecnie priorytetem MU jest sprowadzenie klasowego obrońcy. United bowiem w sezonie 2021/2022 stracili aż 58 bramek, najwięcej z całej czołówki. Ba, nawet spadkowicz Burnley FC mógł się pochwalić lepszą defensywą, aniżeli Red Devils. Dlatego też 20-krtoni mistrzowie Anglii zagięli parol na klubowego kolegę Antonego, Lisandro Martineza. 24-letni Argentyńczyk to środkowy obrońca, ale z powodzeniem może również występować na bokach obrony, a także jako defensywny pomocnik. Ta uniwersalność przypadła do gustu włodarzom MU, którzy umiejętności 7-krotnego reprezentanta Albiceletes wycenili na 40 mln funtów. I tu jednak zderzyli się ze ścianą, bo Ajax żąda 5 mln funtów więcej.

W dodatku Martinezem interesuje się również Arsenal FC, którego oferty holenderski klub odrzucał już trzykrotnie. Wydaje się więc, że obecnie United bardziej skupią się na walce o Martineza, aniżeli Antonego.

