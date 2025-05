Martinez otrzymał ofertę. To tam mistrz świata może zagrać w przyszłym sezonie

Emiliano Martinez może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Todofichajes argentyński bramkarz miał otrzymać już konkretną ofertę.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Arabia Saudyjska czeka na Martineza

Emiliano Martinez może opuścić Aston Villę podczas najbliższego letniego okienka transferowego. W obecnym sezonie nie forma mistrza świata z 2022 roku nie była równa. Angielski klub rozgląda się już nawet za potencjalnym następcą. Głównym kandydatem jest Joan Garcia. Z kolei argentyński bramkarz miał już otrzymać ofertę z ligi saudyjskiej.

Choć 32-latek miał w tym sezonie swoje momenty, był również krytykowany za błędy. To wzbudziło wątpliwości co do jego pozycji jako niekwestionowanego numeru jeden w bramce zespołu Unaia Emery’ego.

Jak donoszą media, oferta ze strony Arabii Saudyjskiej znacznie przekracza jego obecne zarobki w Anglii. Aston Villa mogłaby rozważyć sprzedaż, jeśli transakcja pomoże poprawić finanse klubu.

W przeszłości klub dokonywał już wielkich transferów do Arabii, a to może ułatwić negocjacje. Najlepszym przykładem jest Jhon Duran, który został sprzedany za prawie 80 milionów euro.

Martinez ma ważny kontrakt do 2029 roku i jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników w drużynie. W bieżącym sezonie wystąpił między słupkami 50 razy, z czego 13 zachowywał czyste konto. Do Aston Villi wychowanek Arsenalu trafił w 2020 roku. Od tamtego czasu zagrał 209 spotkania w barwach klubu z Birmingham.

