Arsenal chce skrzydłowego. To były zawodnik Barcelony

Trincao na celowniku klubów Premier League

Francisco Trincao rozgrywa właśnie znakomity sezon w barwach Sportingu. To nie umknęło uwadze klubów z Premier League. Według doniesień portugalskich mediów trzy angielskie zespoły wyraziły zainteresowanie 25-letnim skrzydłowym. Wśród nich są także Manchester United oraz Newcastle.

Były zawodnik Barcelony odbudował swoją formę w Lizbonie. W 50 meczach bieżącego sezonu zdobył dziewięć goli i zanotował 16 asyst. Kanonierzy mają już przygotowywać ofertę. Angielski gigant miałby podwoić jego obecne zarobki.

Trincao ma wpisaną klauzulę wykupu w wysokości 80 milionów euro, ale Arsenal będzie próbował sfinalizować ten transfer za niższą kwotę. Blaugrana zachowała 50% praw do przyszłej sprzedaży zawodnika, więc klub mógłby zarobić sporą kwotę, jeśli piłkarz Sportingu przeniesie się do Anglii. Jednak jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, więc taki ruch musi zostać wykonany podczas najbliższego okienka transferowego.

Francisco Trincao w Barcelonie występował w latach 2020-2023, jednak większość czasu spędził na wypożyczeniach. W barwach katalońskiego klubu zagrał w 42 meczach, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.

