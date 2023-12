Said Benrahma w styczniu może wrócić do ligi francuskiej. Pozyskać Algierczyka na zasadzie wypożyczenia chciałby bowiem Olympique Marsylia - podaje portal Foot Mercato.

IMAGO / David Klein Na zdjęciu: Said Benrahma

Said Benrahma nie rozgrywa najlepszej kampanii

28-letni skrzydłowy być może odbuduje się w Ligue 1

Jego wypożyczenie sonduje bowiem Olympique Marsylia

Said Benrahma przymierzany do Olympique’u Marsylia

Said Benrahma w aktualnej kampanii nie odgrywa znaczącej roli w West Hamie United. Z tego powodu przyszłość lewoskrzydłowego stoi pod znakiem zapytania, a to z kolei chciałyby wykorzystać kluby z Ligue 1.

W ostatnich dniach mówiło się, że 28-latka wypożyczyć spróbuje Olympique Lyon. Według “Foot Mercato” nie tylko Les Gones są zainteresowani 21-krotnym reprezentantem Algierii. Na takiej samej zasadzie sprowadzić Saida Benrahmę pragnie również Olympique Marsylia.

Dla doświadczonego zawodnika byłby to powrót do Francji po ponad pięciu latach przerwy. Skrzydłowy w latach 2013-2018 był bowiem piłkarzem Nicei, z której trafił do Brentfordu, by następnie zasilić West Ham United.