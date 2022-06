Pressfocus Na zdjęciu: Axel Witsel

Borussia Dortmund ogłosiła w zeszłym tygodniu, że Axel Witsel po czterech latach opuszcza klub. Belg ma wiele ofert, ale jak podaje L’Equipe prawdopodobnie przeniesie się do Olympique Marsylii. Niemiecki zespół opuszcza także Steffen Tigges.

Witsel z szansą na grę we Francji

Olympique Marsylia w zeszłym sezonie wywalczyła wicemistrzostwo Francji, a co za tym idzie, kwalifikację do Ligi Mistrzów. Władze klubu zdają sobie sprawę, że rywalizacja na wielu frontach wymaga solidnych wzmocnień składu, dlatego we współpracy z Jorge Sampaolim pracują już nad odpowiednimi transferami. Szkoleniowiec chce postawić na doświadczenie w środku pola, a Axel Witsel wydaje się być świetnym kandydatem.

Belg ma za sobą udany sezon w Borussi Dortmund, gdzie stanowił ważne ogniwo formacji pomocy. Na Stade Velodrome mógłby zastąpić Boubacara Kamarę, który zdecydował się na przenosiny do Aston Villi. Ponadto może on dołączyć do Marsylczyków za darmo, gdyż jego kontrakt z poprzednim pracodawcą wygasa wraz z końcem czerwca.

Alternatywą dla Olympique Marsylii jest Francis Coquelin z Villarrealu. Francuz maj jednak wciąż ważny kontrakt, dlatego jego ewentualny transfer wiązałby się z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Poza Witselem Borussię opuszcza równie Steffen Tegges. Niemiec nigdy nie przebił się na stałe do seniorskiego składu, a w zeszłym sezonie zanotował jedynie 15 występów dla pierwszej drużyny. 23-latek przeniesie się do FC Koeln.

