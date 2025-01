Arsenal wysłał skrzydłowego na kolejne wypożyczenie. Zostanie w Brazylii

Marquinhos dotychczas nie otrzymał zbyt wielu szans w Arsenalu. Brazylijski skrzydłowy został wysłany na kolejne wypożyczenie, tym razem do Cruzeiro.

MatchDay Images Limited / DW / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos

Oficjalnie: Marquinhos zasilił szeregi Cruzeiro

Cruzeiro Belo Horizonte poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na podstawie rocznego wypożyczenia Marquinhosa z Arsenalu. Skrzydłowy po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 31 grudnia 2025 roku. Warto dodać, że brazylijski klub zapewnił sobie opcję wykupu piłkarza za nieujawnioną kwotę, z której będzie mógł skorzystać po zakończeniu okresu transferu czasowego.

W ostatnim czasie młodzieżowy reprezentanta Brazylii przebywał na wypożyczeniu w innej rodzimej drużynie, Fluminense, gdzie jednak nie zrobił furory. 21-latek póki co nie może liczyć na regularne występy w zespole Kanonierów, dlatego po raz kolejny tymczasowo rozstał się z ekipą The Gunners. Marcus Vinicius Oliveira Alencar, znany jako po prostu Marquinhos, przeprowadził się do Arsenalu w lipcu 2022 roku za 3,5 miliona euro z macierzystego Sao Paulo, którego jest wychowankiem.

Dotychczas młodemu zawodnikowi udało się rozegrać dla londyńskiej drużyny tylko 6 meczów, podczas których zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę. Większość czasu prawy napastnik spędził bowiem na wypożyczeniach, wcześniej grając na takiej zasadzie również dla Norwich City oraz FC Nantes. W poprzednim sezonie Marquinhos wystąpił w 36 spotkaniach, strzelił 2 gole i zaliczył 3 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową atakującego na 6 milionów euro.