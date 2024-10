Balotelli blisko niespodziewanego powrotu. Rozpoczął rozmowy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mario Balotelli

Mario Balotelli prowadzi rozmowy z Genoą

Wydawało się, że Mario Balotelli jest skazany na wybór nieoczywistych klubów. Problematyczny piłkarz w poprzednim sezonie nie zachwycał w lidze tureckiej i rozstał się z Adaną Demirspor. W ten sposób od początku lipca Włoch pozostaje bez drużyny.

Niedawno pojawiły się informacje, że Balotelli rozpoczął negocjacje z hiszpańskim CF Intercity. To klub występujący na trzecim poziomie rozgrywkowym, a więc piłkarz zanotowałby ogromny sportowy zjazd. Natomiast wygląda na to, że strony nie doszły do porozumienia, co może okazać się korzystne dla 34-latka.

Według ustaleń serwisu La Repubblica obecnie Mario Balotelli rozmawia z Genoą, która ma duże kłopoty ze zdobywaniem bramek. Trenerem jest tam Alberto Gilardino, a więc były kolega napastnika z reprezentacji Włoch. Ponoć władze klubu są pozytywnie nastawione na takie rozwiązanie i mają nadzieję, że popularny “Balo” zapewni zespołowi co najmniej kilka bramek w tym sezonie Serie A.

Mario Balotelli na poziomie Serie A rozegrał aż 141 meczów, notując 52 bramki oraz 18 asyst. Piłkarz najlepsze momenty przeżywał w Mediolanie, reprezentując barwy Interu i Milanu. To właśnie z Nerazzurrimi sięgnął po najważniejsze trofeum w karierze, czyli Ligę Mistrzów. Ponadto ma na koncie trzy mistrzostwa Włoch.

