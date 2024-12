Marcus Rashford znajduje się na wylocie z Manchesteru United. Angielski skrzydłowy chciałby kontynuować swoją karierę w hiszpańskiej La Lidze - donosi w środowy poranek James Ducker na łamach brytyjskiej gazety The Telegraph.

Źródło: James Ducker / The Telegraph

Marcus Rashford chciałby zagrać w La Lidze

Wszystko wskazuje na to, że dni Marcusa Rashforda w Manchesterze United są już policzone. Ruben Amorim nie liczy na angielskiego skrzydłowego, dlatego włodarze Czerwonych Diabłów wystawili go na listę transferową. 27-latek zapowiadał się na piłkarza klasy światowej, jednak obecnie nie prezentuje wystarczającego poziomu, przy czym zarobki zawodnika są ogromnym obciążeniem dla budżetu klubu z Old Trafford. Zatem rozstanie Marcusa Rashforda z Manchesterem United jest bardzo prawdopodobne.

Nowe informacje w sprawie przyszłości lewego napastnika przekazał w środowy poranek James Ducker z brytyjskiego dziennika “The Telegraph”. Zdaniem wspomnianego dziennikarza 60-krotny reprezentant Anglii chciałby kontynuować swoją karierę w lidze hiszpańskiej, jeśli ostatecznie zostałby wypchany z zespołu Czerwonych Diabłów. W przeszłości Marcus Rashford był łączony z Barceloną, więc niewykluczone, że to właśnie działacze Dumy Katalonii zainteresują się skrzydłowym w najbliższych miesiącach.

Innymi opcjami dla ofensywnego piłkarza mogłyby być drużyny ze stolicy Hiszpanii, czyli Atletico Madryt oraz Real Madryt. Ewentualna przeprowadzka wychowanka Manchesteru United na Santiago Bernabeu jest jednak mało prawdopodobna, ponieważ na jego pozycji występuje Vinicius Junior. Marcus Rashford całą dotychczasową karierę spędził na Old Trafford, rozgrywając w koszulce ekipy Red Devils ponad 400 meczów, w których zdobył 138 bramek i zanotował 63 asysty. Wartość rynkowa gwiazdora wynosi 55 milionów euro.