Real Madryt bacznie monitoruje sytuację skrzydłowego Malagi, Antonito Cordero. 18-latek jest chętny na transfer do stołecznego klubu - poinformował dziennik MARCA.

Sipa US / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Antonito Cordero

Antonito Cordero na celowniku Realu Madryt

Real Madryt bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień składu. W styczniowym okienku włodarze Królewskich najprawdopodobniej zasilą linię obrony, gdyż ekipa Carlo Ancelottiego ma poważne braki w formacji defensywnej. Z powodu kontuzji pauzują bowiem Dani Carvajal, Eder Militao, Ferland Mendy oraz David Alaba. Niewykluczone, że hiszpański klub dokona również przyszłościowego transferu na innej pozycji, ponieważ na celownik mistrza La Ligi trafił bardzo utalentowany skrzydłowy.

Skauci hiszpańskiej ekipy obserwują poczynania 18-letniego Antonito Cordero – podaje “MARCA”. Lewy napastnik błyszczy w barwach Malagi na zapleczu La Ligi, co nie umknęło uwadze Realu Madryt. Sam piłkarz podobno jest chętny na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu, co byłoby dla niego spełnieniem dziecięcych marzeń. Wydaje się, że przenosiny młodego skrzydłowego są bardziej prawdopodobne w letnim oknie, gdyż Andaluzyjczycy chcieliby zatrzymać swoją gwiazdę przynajmniej do zakończenia aktualnego sezonu.

W trwającej kampanii Antonito Cordero rozegrał 18 meczów, zdobył 3 bramki i zanotował tyle samo asyst. Malaga posiada na swoim koncie 24 punkty i zajmuje 14. miejsce w tabeli. Jednak zespół Niebiesko-Białych wciąż może myśleć o awansie na najwyższy poziom rozgrywkowy, mając 7 oczek straty do pozycji gwarantującej udział w barażach. Z drugiej strony drużyna Boquerones ma niewielką przewagę nad strefą spadkową. Warto dodać, że w przeszłości o młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii pytała także FC Barcelona.

Gdyby młodzieniec ostatecznie trafił do Realu Madryt lub Barcelony, to na początku mógłby grać w trzecioligowych rezerwach tych klubów. Wartość rynkowa Antonito Cordero jest szacowana na około 2 miliony euro, choć zaznaczmy, że rośnie z miesiąca na miesiąc.