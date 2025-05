Marcus Rashford otrzymał propozycję. Hiszpański gigant chce napastnika

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona chce pozyskać Marcusa Rashforda

Marcus Rashford trafił zimą do Aston Villi w ramach półrocznego wypożyczenia z Manchesteru United. Ruben Amorim poinformował 27-letniego snajpera, że nie widzi dla niego miejsca w drużynie. Warto dodać, że klub z Birmingham zapewnił sobie opcję transferu definitywnego za 40 mln funtów. Mimo obiecującej formy zawodnika, Unai Emery nie zamierza wykupić gracza Czerwonych Diabłów.

Tymczasem napastnik niedawno doznał kontuzji ścięgna udowego, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Na horyzoncie pojawiła się oferta, która może spełnić marzenie Rashforda. Jak poinformował dziennikarz „Sky Sports” Sacha Tavolieri, FC Barcelona przyspieszyła działania w sprawie zakontraktowania wychowanka klubu z Old Trafford.

Katalończycy miał już rozpocząć negocjacje w sprawie warunków indywidualnych, a sam piłkarz wyraził chęć gry dla Blaugrany. Negocjacje wspiera znany agent Pini Zahavi. Angielski klub jest gotów zaakceptować ofertę na poziomie 35 mln euro. To korzystna okazja dla Dumy Katalonii która prowadzi intensywne prace nad równoważeniem budżetu i planuje kilka sprzedaży, by pozyskać fundusze na transfer Anglika.