Marco Verratti blisko zmiany PSG na Al-Hilal

Marco Verratti jest bardzo blisko zmiany klubu i dołączenia do saudyjskiego Al-Hilal. Tamtejsze kluby szturmują rynek transferowy, kusząc gwiazdy europejskiego futbolu lukratywnymi kontraktami. Według Fabrizio Romano rozmowy są na bardzo zaawansowanym etapie. Wcześniej pomocnik Paris Saint-Germain był łączony z AS Romą, ale prawdopodobnie jest to zbyt niski kaliber dla Włocha. Za to udało się go skusić wielkimi pieniędzmi.

Al Hilal pozyskał już Sergeja Milinkovicia-Savicia z Lazio i Rubena Nevesa z Wolves na początku lata. Oprócz tego w klubie znajdują się Kalidou Koulibaly, Malcom i Moussa Marega. Jak na razie, kadra tego zespołu wygląda zdecydowanie najsilniej w Saudi Pro League.