Manuel Neuer ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do 30 czerwca 2025 roku. Niepewną sytuację bramkarza chcą wykorzystać kluby z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych - ujawnił Ekrem Konur.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Bayern chce zatrzymać Neuera. Bramkarz kuszony

Manuel Neuer od kilkunastu lat jest jednym z najważniejszych zawodników Bayernu Monachium. 38-letni bramkarz podczas swojego pobytu na Allianz Arenie bez wątpienia przyczynił się do większości sukcesów osiągniętych przez bawarski klub. Doświadczony golkiper nie jest już jednak najmłodszym piłkarzem, a jego kontrakt z zespołem Die Roten obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku.

Przyszłość kapitana Bayernu Monachium stoi więc pod znakiem zapytania. Przypomnijmy, że 124-krotny reprezentant Niemiec zakończył już karierę w drużynie narodowej, ale póki co kontynuuje grę w piłce klubowej. Jeśli wierzyć informacjom przekazanym przez Ekrema Konura, to Bawarczycy są gotowi zaproponować swojej gwieździe przedłużenie umowy o kolejny sezon, czyli do połowy 2026 roku.

Decyzja należy do samego piłkarza, który ma trzy opcje – podpisać nowy kontrakt z Bayernem Monachium, zmienić otoczenie, albo zawiesić buty na kołku. Jeżeli Manuel Neuer zdecydowałby się na opuszczenie Allianz Areny, to na pewno nie narzekałby na brak zainteresowania. Według wyżej wspomnianego dziennikarza sytuację 38-latka monitorują drużyny z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

Manuel Neuer przywdziewa koszulkę Bayernu Monachium od lipca 2011 roku, gdy przeprowadził się do stolicy Bawarii za 30 milionów euro z FC Schalke 04 Gelsenkirchen. Były reprezentant Niemiec dla ekipy Die Roten rozegrał łącznie 524 spotkania, wpuścił 429 goli i zachował 246 czystych kont. Niemiecka legenda może pochwalić się zdobyciem jedenastu mistrzostw Bundesligi oraz dwóch Lig Mistrzów.