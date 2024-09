Bayern Monachium zaproponuje Thomasowi Mullerowi nowy kontrakt - podaje Ekrem Konur. Obecna umowa 34-letniego napastnika jest ważna do 30 czerwca 2025 roku.

Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Thomas Muller

Muller otrzyma ofertę nowego kontraktu od Bayernu

Thomas Muller po Euro 2024 ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Napastnik kontynuuje jednak występy w Bayernie Monachium, z którym wiąże go kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości 34-latka przekazał Ekrem Konur. Turecki dziennikarz w mediach społecznościowych ujawnił, że klub ze stolicy Bawarii planuje zaoferować swojej legendzie nową umowę.

Jeśli strony dojdą do porozumienia, to najprawdopodobniej zwiążą się krótkoterminowym rocznym kontraktem, ważnym do połowy 2026 roku. Thomas Muller w znakomitym stylu rozpoczął nowy sezon pod wodzą Vincenta Kompany’ego. 131-krotny reprezentant Niemiec dotychczas pojawił się na boisku w 3 spotkaniach, zdobył 3 bramki oraz zaliczył 1 asystę. Doświadczony zawodnik błysnął zarówno w Bundeslidze, jak i Pucharze Niemiec.

Thomas Muller jest wychowankiem Bayernu Monachium. Skuteczny napastnik do akademii Bawarczyków trafił w 2000 roku, a dziewięć lat później stał się pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny. Legendarny piłkarz w koszulce zespołu Die Roten rozegrał łącznie aż 710 meczów, strzelił 245 goli i zanotował 269 asyst.

Mistrz świata z 2014 roku w tym czasie do gabloty wstawił dwanaście pater za mistrzostwo Niemiec, sześć Pucharów Niemiec, a w Lidze Mistrzów triumfował dwa razy. Thomas Muller najbardziej prestiżowe europejskie rozgrywki wygrał w sezonie 2012/2013 oraz kampanii 2019/2020, gdy jego partnerem w ataku był Robert Lewandowski.