Manchester United zainteresowany trzema zawodnikami Bayernu

Alphonso Davies, Leon Goretzka i Leroy Sane na celowniku Man Utd

Manchester United w tej kampanii nie spełnia pokładanych nadziei. Jednocześnie nie milkną spekulacje na temat przyszłości menedżera Erika ten Haga. Ponadto w mediach pojawiają się też wieści na temat planów transferowych klubu z Old Trafford. Ciekawe wieści przekazał serwis Sport.sky de.

Źródło podało, że na liście życzeń Man Utd znaleźli się Alphonso Davies, Lery Sane i Leon Goretzka, Jednocześnie takie doniesienia jeszcze bardziej mogą podsycać spekulacje związane z tym, że aktualnego menedżera angielskiej ekipy może zastąpić Thomas Tuchel.

W kontekście ewentualnych wzmocnień klubu z Old Trafford angielskiej klub planuje natomiast pozyskać reprezentanta Kanady na zasadzie wolnego transferu. Davies ma kontrakt z Bawarczykami do końca trwającego sezonu i na dzisiaj nie zapowiada się, aby umowa została przedłużona. Chociaż zawodnik jest też rozważany jako następca Daniego Carvajala w Realu Madryt.

Innym kandydatem do gry w angielskiej ekipie jest z kolei były gracz Manchesteru City. Sane to skrzydłowy, który znajduje się także na radarze FC Barcelony. Piłkarz również ma umowę tylko do końca czerwca 2025 roku, więc może być rozchwytywany na rynku transferowym.

W końcu trzecim zawodnikiem łączonym z przeprowadzką do klubu z Old Trafford jest doświadczony pomocnik ekipy z Allianz Arena. Goretzka wzbudził też zainteresowanie Man Utd. 29-latek ma jednak umowę do końca czerwca 2026 roku. W związku z tym tutaj przedstawiciel Premier League musiałby wyłożyć konkretną sumę. Rynkowa wartość pomocnika kształtuje się w wysokości 22 milionów euro.

