Manchester United rozgląda się za napastnikami, którzy latem będą wolnymi agentami. Czerwone Diabły mogą zaskoczyć. Na ich radarze znalazł się bowiem Jamie Vardy - donosi "The Athletic".

Źródło: The Athletic / TEAMtalk

Jamie Vardy wzbudził zainteresowanie Manchesteru United!

Manchester United w nadchodzącym letnim okienku może przejść rewolucję. Klub, wraz z przyjściem Rubena Amorima, zmienił plany transferowe. Ambicje Czerwonych Diabłów są olbrzymie, przez co władze z Old Trafford mogą zaszaleć po sezonie. Portugalski szkoleniowiec natomiast chciałby pozyskać nowego napastnika, który byłby gwarancją goli. W orbicie zainteresowań angielskiego zespołu znajduje się obecnie wiele ciekawych nazwisk.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści z obozu Manchesteru United przekazuje „The Athletic”. Otóż Czerwone Diabły rozglądają się za napastnikiem, którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. Ma to związek z tym, że dany piłkarz będzie dostępny jako wolny agent. W kręgu zainteresowań działaczy z Old Trafford znalazł się niezwykle zaskakujący zawodnik. A jest nim Jamie Vardy z Leicester City.

Kontrakt weterana angielskich boisk dobiega końca 30 czerwca i obecnie nie ma przesłanek, że zostanie on przedłużony. Manchester United zatem może wykorzystać całą sytuację. 38-latek jednak nie jest jedynym graczem na radarze władz z Old Trafford. Czerwone Diabły interesują się również Dominiciem Calvertem-Lewinem, który na co dzień broni barw Evertonu.

Jamie Vardy natomiast w obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Leicester City. W tym czasie Anglik zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.