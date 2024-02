fot. Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: Gleison Bremer

Manchester United planuje przyszłość bez Raphaela Varane’a

Latem Francuz ma opuścić szeregi Czerwonych Diabłów

Jego następcą na Old Trafford może zostać Gleison Bremer

Manchester United ma plan. Kto zastąpi Varane’a?

Manchester United planuje poważne zmiany na letnie okienko transferowe. Do sporej rewolucji może dojść w defensywie. Z Czerwonymi Diabłami najprawdopodobniej pożegna się Raphael Varane. Kontrakt Francuza wygasa wraz z końcem sezonu i niewiele wskazuje na to, aby miał zostać przedłużony. Obrońca pobiera olbrzymie wynagrodzenie, z którego nie chce zrezygnować. To zwiastuje jego wyprowadzkę z Old Trafford.

Erik ten Hag pragnie wzmocnić swój skład nazwiskiem z najwyższej półki. Manchester United wytypował Gleisona Bremera jako wymarzonego następcę Varane’a. Niebawem Juventus ma otrzymać ofertę za Brazylijczyka.

Bremer już w przeszłości mógł trafić do Premier League, lecz Stara Dama nie wykazywała chęci sprzedaży. Nie jest tajemnicą, że ma ona problemy finansowe, dlatego może skorzystać z możliwości sporego zarobku. Manchester United byłby gotowy zapłacić za Bremera nawet 60 milionów funtów.

Nieznana pozostaje także przyszłość Harry’ego Maguire’a. Początek sezonu był w jego wykonaniu fatalny, natomiast w ostatnich tygodniach wywalczył miejsce w składzie. Jeszcze do niedawna zakładał, że po sezonie opuści Manchester United.

Zobacz również: Czekał na to ponad trzy lata! Majecki wreszcie zagrał w Ligue 1