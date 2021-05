Manchester United chce w końcu odzyskać mistrzostwo Anglii. Dlatego planuje już letnie okno transferowe. Według The Sun na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Kingsley Coman.

Coman transferową alternatywą

Transfer Jadona Sancho do Manchesteru United to dotychczas niespełnione marzenie niejednego fana tego klubu. Czerwone Diabły od roku prowadzą negocjacje z Borussią Dortmund. Nie dały one jednak pożądanych efektów. Anglik wciąż jest bowiem zawodnikiem BVB. Niemiecka ekipa obniżyła ponoć oczekiwania finansowe wobec Sancho i przenosiny na Old Trafford są coraz bardziej możliwe.

Manchester United nie chce jednak zostać z niczym na koniec okna transferowego. Dlatego swoją uwagę skierował na gracza, który reprezentuje barwy rywala BVB. Kingsley Coman to przeważnie podstawowy zawodnik Bayernu Monachium. W bieżącej kampanii rozegrał (licząc wszystkie rozgrywki) 38 spotkań. Strzelił siedem goli i 13 razy asystował. Portal Transfermarkt wycenia wartość Francuza na 65 milionów euro. Jego kontrakt z monachijczykami obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Coman w Bayernie zarabia 200 tysięcy funtów tygodniowo brutto. Według The Sun Manchester United może mu zaoferować taką samą kwotę, ale netto. Tym samym 24-latek stałby się ex aequo najlepiej zarabiającym Czerwonym Diabłem. Lepsze warunki finansowe mają jedynie: Edinson Cavani, Anthony Martial, Paul Pogba, a także David de Gea. Do transferu Comana jednak jeszcze długa droga, gdyż jest alternatywą w razie niepowodzeniu przy negocjacjach z Sancho.

W sobotnie popołudnie Bayern zagra w 34. kolejce Bundesligi z Augsburgiem. Tutaj znajdziesz zapowiedź tej potyczki.

