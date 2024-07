Manchester United jest poważnie zainteresowany Viktorem Tsygankovem z Girony - donosi hiszpański dziennik AS. Klauzula odstępnego skrzydłowego wynosi 30 milionów euro.

Źródło: AS

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Viktor Tsygankov

Viktor Tsygankov przykuł uwagę Manchesteru United

Manchester United podczas letniego okienka transferowego planuje przebudować skład. Czerwone Diabły zakontraktowały już Joshuę Zirkzee, a blisko przeprowadzki na Old Trafford jest Matthijs de Ligt. Jak czytamy w hiszpańskiej gazecie “AS”, angielski klub wziął na swój celownik kolejnego zawodnika, a mianowicie Viktora Tsygankova z Girony.

Co więcej, trener Manchesteru United – Erik ten Hag – miał już skontaktować się z samym piłkarzem, którego poinformował o chęci sprowadzenia go do zespołu Red Devils. Za 26-letniego prawoskrzydłowego trzeba będzie zapłacić 30 milionów euro (25 milionów funtów), ponieważ dokładnie tyle wynosi klauzula odstępnego ofensywnego zawodnika.

Viktor Tsygankov ma za sobą świetny sezon w barwach katalońskiej ekipy. Przypomnijmy, że Girona zajęła trzecie miejsce w tabeli La Ligi i tym samym awansowała do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Spora w tym zasługa właśnie reprezentanta Ukrainy, który rozegrał łącznie 30 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 7 asyst.

26-letni atakujący na Old Trafford mógłby zająć miejsce Antony’ego, którego włodarze Manchesteru United najchętniej wypchnęliby z klubu. Viktor Tsygankov koszulkę obecnej drużyny z powodzeniem przywdziewa od stycznia 2023 roku. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w macierzystym Dynamie Kijów.