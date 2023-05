PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Ruszyły negocjacje w sprawie transferu Neymara

Manchester United prowadzi zaawansowane rozmowy z PSG

Latem możemy być świadkami hitowego transferu

Neymar zamieni Paryż na Manchester?

Jak informuje francuski dziennik “L’Equipe”, PSG oraz Manchester United rozpoczęły rozmowy na temat możliwości sprowadzenia Neymara na Old Trafford. 31-letni Brazylijczyk poważnie rozważa odejście z Paryża. Co więcej, obecny klub wychowanka Santosu nie będzie przysparzał problemów z jego odejściem.

Francuski portal donosi również, że inne angielskie kluby czają się na Neymara, ale to Manchester United jest na “pole-position” do pozyskania Brazylijczyka. “Czerwonym Diabłom” wystarczy zdobycie zaledwie punktu, aby zakwalifikować się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, a to może przekonać 31-latka do wyboru klubu. Do tego Casemiro namawia stale kolegę z reprezentacji do dołączenia na Old Trafford.

Neymar rozegrał w obecnym sezonie 29 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. W tym czasie zdobył 18 bramek oraz zanotował 17 asyst.

