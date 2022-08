Źródło: Get French Football News

PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi i Neymar

Manchester United rozgląda się za zawodnikami, którzy mogliby wzmocnić kadrę zespołu przed zamknięciem letniego okna transferowego. Czerwone Diabły miały między innymi złożyć zapytanie w sprawie możliwości pozyskania Mauro Icardiego, który jest niechciany w Paris Saint-Germain.

Mauro Icardi został wystawiony przez PSG na listę transferową

Argentyńczyk jest wymieniany w gronie kandydatów do wzmocnienia Manchesteru United

Na razie nie doszło jednak do konkretnych rozmów w tej sprawie pomiędzy klubami

Icardi wypychany przez PSG

Szkoleniowiec Paris Saint-Germain Christophe Galtier w miniony weekend potwierdził, że Icardi został wystawiony na listę transferową i klub chce znaleźć mu nowy zespół. Argentyńczyk nie znajduje się w planach nowego trenera PSG na sezon 2022/23 i na Parc des Princes liczą, że uda się wytransferować go jeszcze przed zamknięciem obecnego okna.

29-letni Mauro Icardi w pierwszym sezonie w Paryżu imponował skutecznością, ale w kolejnych miesiącach nie mógł już liczyć na regularne występy. W ciągu ostatnich 24 miesięcy zdobył dla PSG tylko 18 bramek we wszystkich rozgrywkach.

Do tej pory Icardi nie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród innych klubów, ale jak informuje serwis Get French Football News, teraz znalazł się na celowniku Manchesteru United. Na razie jednak Czerwone Diabły nie nawiązały kontraktu z paryskim klubem, a jedynie poprzez pośredników złożyli nieformalne zapytanie reprezentantom piłkarza. Wydaje się, że Icardi nie jest aktualnie transferowym priorytetem dla klubu z Old Trafford, a jedną z kilku opcji.

Manchester United fatalnie rozpoczął sezon 2022/23 i po dwóch kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Drużyna Erika ten Haga najpierw uległa Brightonowi, a w ostatni weekend została rozbita przez Brentford.

