Manchester United idzie po gwiazdę PSG! Musi wydać fortunę

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nuno Mendes

PSG chce dobrze zarobić. Manchester United najpierw sprzeda

Manchester United zamierza aktywnie działać zimą na rynku transferowym. Ruben Amorim domaga się transferów piłkarzy, którzy będą dobrze pasować do jego filozofii i stylu gry. Bezpośrednio po przenosinach na Old Trafford portugalski szkoleniowiec dokonał kluczowych zmian w formacji i systemie. Nie przełożyło się to na wyniki, które dalej są rozczarowujące, ale kibice podchodzą do tego z dystansem i wyczekują efektów długoterminowej pracy.

Pierwszym zimowym wzmocnieniem Czerwonych Diabłów może okazać się Nuno Mendes. Boczny obrońca nie planuje wiązać się z Paris Saint-Germain nową umową. Rozmowy w tej sprawie zostały zerwane, gdyż gwiazdor rozważa zmianę otoczenia. Na Parc des Princes trwa debata dotycząca jego przyszłości – latem 2026 roku będzie mógł odejść za darmo, więc plan zakłada wcześniejszą sprzedaż. W grę wchodzi pożegnanie nawet tej zimy.

Manchester United pracuje nad tym, aby spełnić życzenie Amorima i pozyskać Portugalczyka, z którym współpracował wcześniej w Sportingu. PSG wycenia swojego gracza na 60 milionów euro, co jest bardzo dużą kwotą. Aby ją uzbierać, klub z Old Trafford w pierwszej kolejności będzie musiał sprzedać kilku zawodników, których nie widzi w swoim projekcie. W pierwszej kolejności mają to być Marcus Rashford, Antony czy Casemiro.