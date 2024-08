Manchester United w letnim okienku transferowym może pozyskać Sandera Bergera. "The Sun" donosi, że norweski pomocnik został już wyceniony przez Burnley. "The Clarets" oczekują za swojego gracza 30 milionów euro.

Manchester United poznał wycenę Sandera Bergera

Manchester United ostro zabrał się do pracy w letnim okienku transferowym. „Czerwone Diabły” na ten moment dokonały dwóch interesujących transakcji. Do drużyny Erika ten Haga zawitali Leny Yoro oraz Joshua Zirkzee. Możemy być pewni, że to nie koniec wzmocnień na Old Trafford, bowiem z drużyną łączeni są kolejni zawodnicy.

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że Manchester United chce pozyskać Manuela Ugarte z Paris Saint-Germain. Transfer Urugwajczyka na Old Trafford jednak może nie dojść do skutku, przez „Czerwone Diabły” zaczęły szukać alternatywy. Ostatnio prasa zdradziła, że Anglicy znaleźli kandydata do wzmocnienia środka pola. Tym zawodnikiem jest Sander Berge z Burnley.

We wtorek dziennik „The Sun” zdradził nowe informacje związane z norweskim graczem. Otóż popularni „The Clarets” wycenili 26-latka. Spadkowicz z Premier League oczekują za swojego zawodnika 30 milionów euro. Zatem taką kwotę będzie musiał zapłacić Manchester United, jeśli chce pozyskać wychowanka akademii Asker.

Sander Berge w minionej kampanii dość dobrze radził sobie na boiskach Premier League. Reprezentant Norwegii w poprzednim sezonie rozegrał aż 40 spotkań w koszulce Burnley. 26-latek w tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.

