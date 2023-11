IMAGO / Fotoarena / Van Campos Na zdjęciu: Marcos Leonardo

Manchester United obserwuje napastnika Santosu – Marcosa Leonardo

Brazylijczyk przyznał, że jest gotowy na grę w Europie

Agentką piłkarza jest Rafaela Pimenta. Prawniczka, która przejęła imperium Mino Raioli

Marcos Leonardo bliski transferu do Premier League

Manchester United pracuje nad transferem nowego napastnika. Według doniesień z angielskiej prasy na celowniku “Czerwonych Diabłów” znalazł się Marcos Leonardo. Brazylijczyk występuje aktualnie w rodzimej lidze, gdzie reprezentuje barwy Santosu. 20-latek ze względu na podobny styl gry porównywany jest do Sergio Aguero. W tym sezonie może pochwalić się 13 bramkami w 27 meczach ligi brazylijskiej. Jego kontrakt z obecnym klubem wygasa w grudniu 2026 roku. Jest wyceniany na 17 milionów euro.

W przeszłości drużyna Erika ten Haga przegrała walkę na rynku transferowym o utalentowanych napastników. Ekipa z Old Trafford chciała mieć w swoich szeregach Erlinga Haalanda oraz Juliana Alvareza. Obaj wybrali jednak grę dla ligowego rywala – Manchesteru City. Agentka Leonardo, czyli Rafaela Pimenta, która przejęła interesy po Mino Raioli przyznała w rozmowie z “AS”, że jej klient jest gotów na kolejny krok. Naturalnym następnym ruchem jest podjęcie wyzwania w Europie. Manchester United wydaje się być póki co faworytem do zakupu młodego talentu z Brazylii.