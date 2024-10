PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Jonny Evans opuści Manchester United

Obecny sezon rozpoczął się źle dla Manchesteru United. Podopieczni Erika ten Haga od pierwszego spotkania spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zaczęto w mediach ponownie dyskutować nad przyszłością trenera. Przyszłość Holendra na Old Trafford stanęła pod znakiem zapytania. „Czerwone Diabły” zaczęły zastanawiać się nad budową składu i mieli już podjąć pierwszą decyzję.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiedzieliśmy się, że jeden z zawodników został skreślony przez Manchester United. Otóż „Czerwone Diabły” przestały wiązać przyszłość z Jonnym Evansem. Kontrakt doświadczonego stopera obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku i nie zostanie on przedłużony. 36-latek zatem po zakończeniu sezonu może opuścić Old Trafford.

Jonny Evans już minionego lata mógł opuścić Manchester United. „Czerwone Diabły” długo zastanawiały się nad przyszłością defensora. Ostatecznie strony doszły do porozumienia i podpisały roczną umowę. 36-latek ostatnio zdradził, że zastanawiał się wtedy nawet nad zakończeniem piłkarskiej kariery. Bardzo możliwe, że emerytura weterana nadejdzie już po zakończeniu sezonu.

W tym sezonie Jonny’ego Evansa obejrzeliśmy sześciokrotnie na boisku w koszulce Manchesteru United. Trzy występy byłego reprezentanta Irlandii Północnej przypadły na rozgrywki Premier League.