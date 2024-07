Manchester United oczekuje 30 milionów euro za napastnika

Mason Greenwood wciąż nie może być pewny swojej przyszłości. Wygląda na to, że Anglik rozstanie się z Manchesterem United. Informacje na temat 22-latka przekazał Daniele Longo.

fot. Anthony Devlin Photography / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United ustalił cenę za Masona Greenwooda

Manchester United po zmianie właścicielskiej nie jest królem polowania na rynku transferowym. Na dzisiaj wygląda na to, że w klubie z Old Trafford włączony został tryb oszczędnościowy. Tymczasem nie brakuje spekulacje na temat zmiany klubu przez Masona Greenwooda.

Dziennikarz Daniele Longo z CalcioMercato.com dał do zrozumienia, że chętnych na pozyskanie Anglika nie brakuje. Między innymi Lazio jest zainteresowane pozyskaniem zawodnika tego lata. Wcześniej pojawiały się natomiast medialne spekulacje o tym, że 22-latek może dołączyć do Juventusu.

Znany insider przekazał, że Manchester United wycenił swoją gwiazdę na 30 milionów euro. Jest to podobno suma, która ekipa z Rzymu byłaby w stanie wygospodarować, aby sfinalizować transfer z udziałem piłkarza.

Greenwood w ostatniej kampanii grał w Hiszpanii, broniąc barw Getafe. W ekipie z La Liga zawodnik pokazał się z dobrej strony, notując 36 występów. Strzelił w nich 10 goli i zaliczył też sześć asyst. 22-latek mając jednak do 2025 roku kontrakt z klubem z Old Trafford, musiał po sezonie wrócić do ekipy w Premier League.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Wychowanek Czerwonych Diabłów do pierwszej drużyny Man Utd trafił w 2019 roku. Jak na razie wystąpił w 83 spotkaniach ligi angielskiej, notując w nich 22 gole. Na swoim koncie Greenwood ma też występy w Lidze Mistrzów, Pucharze Anglii czy Pucharze Ligi Angielskiej.

Czytaj więcej: Brahim Diaz z lukratywną ofertą, Real Madryt poznał stanowisko piłkarza