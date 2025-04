Man United chce sprowadzić pomocnika. Możliwy transfer z La Liga

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Johnny Cardoso w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United przygotowuje się na ewentualne rozstanie z Casemiro, który nie spełnia już oczekiwań na najwyższym poziomie. Christian Eriksen także prawdopodobnie opuści drużynę po zakończeniu sezonu. W związku z tym Czerwone Diabła aktywnie poszukują zawodnika, który wzmocni ich linię pomocy.

Wśród kandydatów wymienia się m.in. Adama Whartona z Crystal Palace, ale Johnny Cardoso jest równie poważnie rozważaną opcją. Jego umiejętność czytania gry, skuteczność w odbiorze piłki oraz zdolność do szybkiego przechodzenia z defensywy do ataku sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil piłkarza, którego potrzebuje Ruben Amorim na Old Trafford.

Ciekawostką w całej sprawie jest to, że według dziennikarza Sama Cohena rozważana jest również opcja wymiany zawodników. Antony, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Realu Betis, znakomicie odnalazł się w hiszpańskim klubie i wzbudził duże zainteresowanie swoją grą. Możliwe, że Manchester United wykorzysta sytuację i spróbuje przeprowadzić wymianę Cardoso za Antony’ego, co mogłoby być korzystne dla obu stron.

Johnny Cardoso zasilił szeregi Betisu z początkiem 2024 roku. Reprezentant Stanów Zjednoczonych jest monitorowany również przez Liverpool i Chelsea. W bieżącym sezonie defensywny pomocnik strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę w 40 spotkaniach.