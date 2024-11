Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Borussia Dortmund dołącza do walki o Christophera Nkunku

Manchester United zalicza kiepski start sezonu, przez co z pracą w klubie pożegnał się Erik ten Hag. Nowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów został Ruben Amorim. Wraz z przyjściem Portugalczyka, działacze z Old Trafford również zabrali się do działania. Angielski gigant zaczął obserwować wiele gwiazd. A jedną z nich jest Christopher Nkunku, który na co dzień reprezentuje barwy Chelsea.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Okazuje się, że Manchester United nie jest jedynym klubem, który wykazuje zainteresowanie Christopherem Nkunku. Serwis „TEAMtalk” donosi, że Czerwone Diabły mają rywala. Francuski pomocnik trafił również na celownik Borussii Dortmund. Przeprowadzka zawodnika Chelsea jest jak najbardziej realna. Warto zaznaczyć, że dotychczas najlepszą wersję 27-latek oglądaliśmy na boiskach Bundesligi, kiedy reprezentował barwy RB Lipsk.

Christopher Nkunku jest niezwykle wszechstronnym graczem. Francuz może grać na wielu pozycjach. Ten atut właśnie znalazł uznanie w oczach Borussii Dortmund. Nuri Sahin potrzebuje w swoim zespole zawodnika właśnie o takim profilu.

Christopher Nkunku w obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań w koszulce Chelsea. W tym czasie Francuz strzelił aż 10 goli. Znaczną część bramek przypadła na Ligę Konferencji i jej eliminacje. 27-latek na listę strzelców w Premier League wpisał się tylko raz.