Manchester City szuka pomocnika. Mają kandydata z La Liga

Manchester City już w styczniu chce przekonać Martina Zubimendiego do przeprowadzki do Anglii - poinformowało Football Insider. Piłkarz miałby być zastępcą Rodriego.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City rozważa transfer Martina Zubimendiego

Manchester City priorytetowo traktuje pozyskanie środkowego pomocnika. Jednym z ich celów stał się Martin Zubimendi, pomocnik Realu Sociedad.

Zubimendi latem odrzucił ofertę Liverpoolu i zdecydował się na pozostanie w Hiszpanii, pomimo że kluby uzgodniły już warunki transferu. Pomocnik ma jednak wątpliwości co do swojej decyzji o rezygnacji z przenosin do Premier League.

Zainteresowanie przez Manchester City 25-latkiem wynika przede wszystkim z poważnej kontuzji Rodriego. Drużyna musi radzić sobie bez kluczowego zawodnika w środku pola.

Na pozycji Hiszpana tymczasowo zastępuje go Mateo Kovacic, ale City sporządziło listę potencjalnych kandydatów, na której pojawiło się nazwisko Zubimendiego.

W obecnym sezonie rozegrał on 15 meczów dla Realu Sociedad, wychodząc w większości z nich w podstawowym składzie. Całą swoją karierę spędził w tym klubie, notując łącznie ponad 200 występów.

Real Sociedad poprzedni sezon zakończył na 6. miejscu La Liga, kwalifikując się do Ligi Europy. W aktualnym sezonie jednak znajdują się na 11. pozycji. Dlatego możliwość dołączenia do Manchesteru City może być dla Zubimendiego kuszącą propozycją.

Pep Guardiola jest wielkim fanem zawodnika i miałby przekonać go do transferu. Mimo to na razie nie jest jasne, czy piłkarz chciałby przenieść się do Premier League.

Czytaj dalej: Atletico chce gwiazdę Serie A. Mogą prześcignąć Real Madryt