Manchester City rozgląda się za zastępcą Rodriego. Dwie gwiazdy na celowniku

Adam Wharton i Martin Zubimendi na liście Manchesteru City

Manchester City przechodzi ogromny kryzys. Drużyna Pepa Guardiola od sześciu spotkań nie potrafi zwyciężyć. Ogromny wpływ na kiepską formę mistrzów Anglii ma kontuzja Rodriego. Hiszpański pomocnik nabawił się poważnego urazu, który eliminuje go z gry do końca sezonu. Władze The Citizens właśnie poszukują zawodnika, który będzie w stanie wejść w buty mistrza Europy.

Nowe informacje transferowe z obozu Manchesteru City przekazuje serwis „Daily Mail”. Otóż drużyna z Etihad Stadium ma na celowniku dwóch piłkarzy. W ich kręgu zainteresowań znaleźli się Adam Wharton z Crystal Palace, a także Martin Zubimendi, który na co dzień reprezentuje barwy Realu Sociedad. The Citiziens chcieliby jednego z tych zawodników sprowadzić już w styczniowym okienku transferowym.

Adam Wharton to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy występujących na boiskach Premier League. Anglik jest gwiazdą Crystal Palace. Ostatnio jednak mówi się o nim w kontekście transferu jedynie z Manchesterem City. Inaczej wygląda natomiast sytuacja z Martinem Zubimendim. Hiszpański pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie. Jego osoba bowiem znajduje się na liście życzeń Liverpoolu, Arsenalu oraz Realu Madryt.

Na dalszy rozwój sytuacji związany z transferem przychodzącym Manchesteru City trzeba będzie poczekać do początku stycznia. Wówczas The Citizens będą mogli przejść do działania.