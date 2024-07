PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips definitywnie odejdzie z Manchesteru City?

Kalvin Phillips przychodził do Manchesteru City jako jeden z najlepszych pomocników w Premier League. Pobyt 28-latka na Etihad Stadium nie ułożył się jednak tak, jak on planował. 31-krotny reprezentant Anglii nie zyskał bowiem zaufania u Pepa Guardioli i tak naprawdę nawet nie zbliżył się do podstawowego składu Obywateli.

Z tego powodu The Citizens w połowie sezonu 2023/2024 wypożyczyli Kalvina Phillipsa do West Hamu United. Defensywny pomocnik w drużynie Młotów również nie pokazał niczego szczególnego, dlatego londyńczycy nie zdecydowali się na wykup zawodnika. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości piłkarza przekazał Ekrem Konur.

Według wspomnianego dziennikarza Manchester City w trwającym letnim okienku transferowym wysłucha ofert za swojego gracza. Obywatele czekają więc na propozycje od innych klubów, które następnie przeanalizują. Przypomnijmy, że Kalvin Phillips do mistrza Premier League przeszedł w 2022 roku za 49 milionów euro z Leeds United.

Etatowy reprezentant Synów Albionu w koszulce Manchesteru City rozegrał łącznie 31 meczów i tylko raz wpisał się na listę strzelców. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia mierzącego 179 centymetrów wzrostu pomocnika na około 25 milionów euro. The Citizens na pewno nie odzyskają zatem pełnej kwoty zainwestowanej w pozyskanie 28-latka.