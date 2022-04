City nie jest zainteresowany gwiazdą West Ham United

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Wbrew medialnym doniesieniom Manchester City nie jest zainteresowany pozyskaniem Declana Rice’a z West Ham United. Tak przynajmniej twierdzi brytyjski Manchester Evening News, którego zdaniem Obywatele nie włączą się do walki z Manchesterem United o pozyskanie gwiazdy Młotów.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom Manchester City nie kupić gwiazdy West Ham United

Declan Rice według Manchester Evening News nie znajduje się w planach Obywateli

Młoty żądają za swojego pomocnika ponad 100 mln funtów

Obywatele muszą szukać nowego pomocnika, ale nie chcą gracza West Ham United

Przyszłość Rice’a jest przedmiotem wielu debat, a 23-latek cieszy się kolejnym imponującym sezonem po tym, jak pomógł reprezentacji Anglii dostać się do finału Euro 2020 zeszłego lata. Z West Ham United jest związany kontraktem do 2024 roku, ale od dłuższego czasu znajduje się na celowniku najlepszych klubów Premier League.

Jednak West Ham nie chce sprzedać swojego najlepszego pomocnika, a jego zakontraktowanie wymagałoby zapłaty ponad 150 milionów funtów, według menedżera Młotów Davida Moyesa. Mimo to, doniesienia z minionego tygodnia sugerowały, że Manchester City dołączy tego lata do wyścigu o Rice’a wraz z Czerwonymi Diabłami.

City może potrzebować nowego środkowego pomocnika, jeśli Fernandinho odejdzie. Brazylijczyk powiedział w tym miesiącu, że zamiast podpisywać nowy kontrakt zamierza wrócić do Brazylii, zaskakując tym samym Pepa Guardiolę. 31-letni Ilkay Gundogan ma kontrakt do czerwca przyszłego roku, ale nie ma jeszcze żadnych rozmów na temat nowej umowy, natomiast Kevin De Bruyne ma 30 lat i kontrakt do 2025 roku. Sytuacja w drugiej linii The Citizens robi się skomplikowana.

Pozyskanie nowego pomocnik będzie więc priorytetem dla Manchesteru City w najbliższym czasie, jednak według Manchester Evening News, Declan Rice nie znajduje się w planach klubu z Etihad Stadium.

Raporty sugerują również, że cena ustalona przez West Ham za Rice’a zniechęca City podkreślając, że klub nie chce powtórki z zeszłorocznej sagi transferowej z Harrym Kane’m w roli głównej. Manchester chciał podpisać kontrakt z Anglikiem, ale Spurs odmówił negocjacji i Kane ostatecznie został w Londynie, pozostawiając City bez napastnika.

