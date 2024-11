fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola chce Wirtza. Manchester City przystępuje do działania

Manchester City oraz Pep Guardiola dogadali się w sprawie nowej umowy, co zostało oficjalnie potwierdzone w czwartek. Wyśmienity menedżer będzie pracował z mistrzem Anglii przynajmniej do 2027 roku. Do pewnego czasu przyszłość Guardioli nie była przesądzona, lecz postanowił on kontynuować swoją trenerską karierę na Etihad Stadium.

W klubie zapanowała euforia, bowiem pod wodzą Guardioli osiąga ogromne sukcesy na Wyspach Brytyjskich. Manchester City w kolejnych sezonach dominuje rozgrywki Premier League. choć teraz mierzy się z poważnym kryzysem. Do liderującego w tabeli Liverpoolu traci pięć punktów, co sprawia, że to ekipa z Anfield wyrasta na faworyta w walce o tytuł.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W kadrze Obywateli są spore braki, więc duża aktywność na rynku transferowym jest nieunikniona. Podczas negocjacji Guardiola otrzymał zapewnienie, że wzmocnienia składu będą kosztowne i znaczące. “Fichajes” informuje, że obiecano mu transfery z najwyższej półki. Marzeniem Hiszpana jest sprowadzenie Floriana Wirtza.

Dla Manchesteru City będzie to więc priorytet transferowy. Wirtz zamierza opuścić szeregi Bayeru Leverkusen w 2025 roku. Na ten moment największe szanse na zakontraktowanie go ma Bayern Monachium, który interesuje się nim od lat. Obywatele przystępują do działania z nadzieją, że przekonają gwiazdora, na którego trzeba będzie wydać grubo ponad 100 milionów euro.