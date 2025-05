Man City chce brazylijskiego pomocnika. W grze 40 mln euro

PA Images Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Gabriel Sara w kręgu zainteresowań Manchesteru City

Manchester City nie obronił mistrzostwa Anglii w tym sezonie i potrzebuje solidnych wzmocnień latem. Jednym z niespodziewanych celów transferowych Pepa Guardioli ma być Gabriel Sara, który od blisko roku reprezentuje barwy Galatasaray. Brazylijczyk jest wszechstronnym zawodnikiem i może występować na różnych pozycjach w linii pomocy.

Były zawodnik Norwich City idealnie wpisuje się w filozofię hiszpańskiego menadżera, który premiuje inteligentnych technicznie i elastycznych taktycznie graczy. Sara trafił do Galatasaray latem 2024 roku za około 18 milionów euro. W barwach tureckiego giganta szybko stał się kluczową postacią. W trwającym sezonie zanotował 2 gole i 8 asyst.

Obok Manchesteru City, o piłkarza pytali także przedstawiciele Wolverhampton Wanderers oraz Nottingham Forest. Co ciekawe, według doniesień „TEAMtalk”, w kontrakcie Sary znajduje się klauzula umożliwiająca odejście do angielskiego klubu. Mowa o 40 mln euro, co wydaje się atrakcyjną kwotą dla zespołów z Premier League. Sara jest związany kontraktem do 30 czerwca 2029 roku. Jeśli rzeczywiście Brazylijczyk trafi na Etihad Stadium, może być jednym z najbardziej nieoczywistych transferów Guardioli.