Inter Mediolan jest świadomy tego, że trudno będzie mu zatrzymać Achrafa Hakimiego po zakończeniu trwającego sezonu. Najnowsze doniesienia mediów wskazują, że włoski klub jest otwarty na sprzedaż reprezentanta Maroka, ale pod warunkiem, że zostaną spełnione jego oczekiwania finansowe.

Inter Mediolan niechętnie podchodzi do tematu rozstania z Achrafem Hakimim. Gdyby jednak miał go sprzedać, to oczekuje za byłego zawodnika Realu Madryt mniej więcej 40 milionów euro.

Okazuje się jednak, że ta suma nie odstrasza zainteresowania potencjalnych kupców. Piłkarz przede wszystkim przykuł zainteresowanie klubów z Premier League. 22-latek już wcześniej znajdował się na celowniku Arsenalu i Chelsea. CalcioMercato.it podaje natomiast, że do wyścigu po zawodnika dołączył Manchester City.

31-krotny reprezentant Maroka trafił do teamu ze Stadio Giuseppe Meazza w minionym roku. Jak na razie w szeregach Nerazzurrich zawodnik wystąpił łącznie w 27 meczach, notując w nich sześć trafień i pięć asyst.

Urodzony w Madrycie zawodnik ma kontrakt z Interem ważny do końca czerwca 2025 roku. Mając na uwadze to, że gigant z Etihad Stadium także chce mieć u siebie prawonożnego pomocnika lub obrońcę, to warto spojrzeć na to, z kim ewentualnie mógłby rywalizować o miejsce w składzie.

Hakimi w momencie dołączenia do Man City na dzisiaj rywalizowałby między innymi z takimi graczami jak: Kyle Walker, czy Joao Cancelo. W gronie rywali o miejsce w składzie mógłby mieć też Ferrana Torrese.

Inter Mediolan aktualnie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli Serie A. Dzisiaj wieczorem zmierzy się natomiast w półfinale Coppa Italia z Juventusem. Hakimi w boju z mistrzami Włoch nie zagra, bo musi pauzować z powodu zawieszenia za kartki.



