Man City chce zawodnika PSG. W grze 100 mln euro

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Desire Doue obserwowany przez Manchester City

Manchester City od dłuższego czasu rozgląda się za skrzydłowymi. Uwadze angielskiego gigantom nie umknął Desire Doue z Paris Saint-Germain. 19-letni pomocnik w tym sezonie stał się jednym z najbardziej ekscytujących młodych talentów w Europie. Jak wynika z ustaleń “TEAMtalk”, Pep Guardiola jest bardzo zainteresowany zawodnikiem, który zdobył 13 bramek i zanotował 12 asyst w 46 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Francuz zrobił ogromne wrażenie swoją jakością techniczną, kreatywnością i umiejętnością gry zarówno jako skrzydłowy, jak i ofensywny pomocnik. PSG jednak nie zamierza łatwo rozstać się z młodym gwiazdorem. Mistrzowie Francji nie rozważają rozstania, chyba że pojawi się oferta w wysokości 100 milionów euro. Kwota transferu może jeszcze wzrosnąć, jeśli Doue utrzyma wysoką formę w końcówce sezonu, zwłaszcza w kontekście rywalizacji PSG o tytuł Ligi Mistrzów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Warto zaznaczyć, że Desire Doue jest monitorowany przez m.in. Manchester United czy też Chelsea. Jego kontrakt z paryskim gigantem obowiązuje do 2029 roku, co daje czas, by podjąć decyzję o przyszłości młodego gracza. W marcu tego roku 19-latek zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Trójkolorowych. Do klubu z Parc des Princes trafił w sierpniu zeszłego roku z Rennes za 50 mln euro.