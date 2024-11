Manchester City pożegna gwiazdę? Guardiola już podjął decyzję

Manchester City wygląda na to, że wkrótce zakończy współpracę z jedną ze swoich gwiazd. Kolejną dawkę wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Bernardo Silva, coraz bliżej rozstania z Manchesterem City

Manchester City aktualnie jest w największym dołku w erze Josepa Guardioli w klubie. Jednocześnie możliwe, że w 2025 roku dojdzie do dużych zmian w ekipie z Etihad Stadium. Fichajes.net daje do zrozumienia, że na wylocie z klubu jest reprezentant Portugalii.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Źródło przekonuje, że Bernardo Silva może rozstać się z Man City. Co prawda Portugalczyk ma kontrakt ważny z gigantem z Premier League do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem ostatnio jego przydatność w zespole jest coraz częściej kwestionowana i na dzisiaj sytuacja wygląda tak, piłkarz nie mieści się w wizji planu na drużynę menedżera Obywateli.

Bernardo Silva znany, jest ze swojej wszechstronności, mogąc odnaleźć się na każdej pozycji, na której wystawi go trener. 30-latek w swoim CV ma kluby z różnych lig. Pierwsze kroki w wielkiej piłce stawiał w Benfice. Następnie trafił natomiast do AS Monaco. Zkolei od lipca 2017 roku broni barw Manchesteru City.

W tym sezonie Portugalczyk wystąpił jak na razie w 18 spotkaniach. Zdobył w nich jedną bramkę, a także zaliczył trzy asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu Bernardo Silva może mieć w niedzielę. Man City zmierzy się wówczas w hicie 13. kolejki ligi angielskiej, mierząc się o godzinie 17:00 z Liverpoolem.

Czytaj więcej: Juventus przygotowuje się na czystki. Może podziękować tym graczom