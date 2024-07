Man Utd zainteresowany obrońcą Bayernu Monachium

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Noussair Mazraoui

Nouassair Mazraoui na radarze Man Utd

Florian Plettenberg informuje, że Manchester United wykazuje zainteresowanie pozyskaniem Noussaira Mazraouiego, obrońcy Bayernu Monachium. Klub z Old Trafford, poszukując wzmocnień defensywy, zwrócił uwagę na marokańskiego zawodnika, który swoją wszechstronnością i międzynarodowym doświadczeniem mógłby podnieść poziom gry drużyny.

Mazraoui, który dołączył do Bayernu w 2022 roku z Ajaxu Amsterdam, niezbyt dobrze zaadaptował się do gry w Bundeslidze. Mimo tego jego umiejętność gry na różnych pozycjach w defensywie oraz zdolność do włączania się w akcje ofensywne czynią go atrakcyjną opcją dla wielu czołowych klubów europejskich.

Manchester United, zmagający się z niestabilnością w linii obrony, widzi w Mazraouim odpowiedniego zawodnika, który mógłby podnieść rywalizację o pierwszy skład. Klub planuje wzmocnienia, które pomogą drużynie wrócić na szczyt angielskiej i europejskiej piłki nożnej.

Negocjacje transferowe mogą być jednak skomplikowane, ponieważ Bayern Monachium również zdaje sobie sprawę z wartości swojego obrońcy i nie będzie skłonny do łatwego rozstania się z nim. United będzie musiał przekonać zarówno klub, jak i samego zawodnika do zmiany barw klubowych, co może wymagać znaczącej oferty finansowej oraz gwarancji regularnych występów w pierwszym składzie. Problemem jest także zainteresowanie ze strony West Hamu.

