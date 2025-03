Man Utd szykuje letnią ofensywę, napastnik Ipswich na celowniku

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Liam Delap może być brakującym elementem układanki Rubena Amorima

Man Utd już zaczyna rozważać, kto może wzmocnić zespół latem przed startem nowej kampanii. Między innymi władze klubu celują w pozyskanie nowego napastnika. Interesujące wieści na ten temat przekazał Football Insider.

Źródło przekonuje, że na liście życzeń klubu z Old Trafford znalazł się Liam Delap. 22-latek aktualnie broni barw Ipswich Town, ciesząc swoją skutecznością. Jak na razie zdobył 10 bramek i zaliczył trzy asysty, potrzebując do tego 30 występów w Premier League.

Chociaż zawodnik jest wciąż młody, to już wykazuje się dojrzałością, która doceniają czołowe europejskie kluby, którym mimo wszystko wciąż jest także Man Utd, mając na uwadze to, jaką ma historię i tradycję, a także bazę kibicowską. Nie można zatem wykluczyć, że niebawem Delap zasili szeregi ekipy dowodzonej przez Rubena Amorima.

Młodzieżowy reprezentant Anglii na dzisiaj jest wyceniany na 25 milionów euro. Obecna umowa Delapa z klubem z Portman Road obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Gdyby transakcja z udziałem gracza do Man Utd doszła do skutku, to jego rywalami do gry mogliby być Joshua Zirkzee czy Rasmus Hojlund lub Amad Diallo.

Tymczasem już w najbliższy weekend Ipswich zmierzy się z Nottingham Forrest w ostatnim spotkaniu przed reprezentacyjną przerwą. Mecz odbędzie się w sobotę 15 marca o godzinie 16:00.

