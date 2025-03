Liverpool odpadł już z Ligi Mistrzów, więc przygotowuje się do wzmocnienia w pomocy. Fichajes.net podał, że działacze The Reds mogą przeznaczyć na transakcję 80 milionów euro.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Xavi Simons w drodze na Anfield? Liverpool kontaktował się z RB Lipsk

Liverpool po bolesnej porażce z Paris Saint-Germain w dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów ma zamiar popracować nad wzmocnieniami w zespole. Fichajes.net twierdzi, że między innymi nowy pomocnik jest celem dla działaczy The Reds.

Źródło podało, że w ostatnich godzinach przedstawiciele lidera Premier League nawiązali kontakt z RB Lipsk, chcąc poznać warunki ewentualnego transferu z udziałem Xaviego Simonsa. Holenderski zawodnik w Niemczech jest krytykowany za występy w ostatnich tygodniach. Mimo wszystko angielski klub jest nim zainteresowany.

Sama transakcja jest jeszcze na wczesnym etapie, podkreśla Fichajes.net. W każdym razie wygląda na to, że Liverpool jest zdeterminowany, aby pozyskać Simonsa. Zawodnik z RB Lipsk związał się na zasadzie transferu definitywnego w styczniu tego roku. Niemiecki klub wyłożył wówczas na transfer definitywny z udziałem piłkarza 50 milionów euro.

Na dzisiaj rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 80 milionów euro. Tymczasem umowa piłkarza z klubem z Niemiec obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. W tej kampanii Simons wystąpił jak na razie w 24 meczach, notując w nich siedem trafień i cztery asysty.

Gdyby transakcja z udziałem reprezentanta Holandii do ekipy z Anfield Road finalnie doszła do skutku, to powiększałby się grupa graczy Oranje w Liverpoolu. W barwach tej ekipy już są Virgil Van Dijk, Ryan Gravenberch czy Cody Gakpo.

